L’UE élabore sa réponse au Moyen-Orient

La rencontre des responsables français, allemand et britannique est une première étape vers une réponse européenne lors de la réunion vendredi de l'ensemble des ministres des Affaires étrangères de l'Union. Pour le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, l’UE ne peut pas "accepter que l'Iran ne respecte pas ses obligations, nous devons réagir". La difficulté pour les Etats membres sera de trouver le positionnement adéquat et les mots justes afin d’entrainer l'apaisement entre Washington et Téhéran.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.