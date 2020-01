Les chrétiens orthodoxes fêtent Noël en ce jour

Commençons en Serbie, où à la veille du Noël orthodoxe, des bougies sont allumées et, comme le veut la tradition, des branches de chêne sont brûlées, symbolisant l'entrée du Christ dans le monde.

En Croatie, honneur au pain de fête. Il se décline dans une gamme allant de pains assez simples aux pains les plus riches, chargés de fruits. Certains sont appelés " pain d'argent " car une pièce de monnaie y est cachée. La trouver vous porte chance...

En Ukraine, la veillée de Noël a commencé au crépuscule dans la cathédrale de Kiev, les fidèles sont venus allumer des bougies et prier pour la paix et la prospérité après 6 ans de conflit meurtrier dans le Donbass entre l'armée régulière et les séparatistes pro-russes, conflit qui a fait au moins 10 000 morts.

Au même moment hier soir, en Russie, des centaines de fidèles orthodoxes assistaient à une messe en la cathédrale du Christ-Sauveur de Moscou. Le Premier ministre russe Dmitri Medvedev et son épouse Svetlana Medvedeva ont assisté à la cérémonie organisée par le patriarche russe Kirill. Le président russe Vladimir Poutine, lui, s'était joint aux célébrations de Noël à Saint-Pétersbourg, en la cathédrale de la Transfiguration.

Les chrétiens orthodoxes fêtent Noël le 25 décembre du calendrier julien, ce qui correspond au 7 janvier du calendrier grégorien entrée en vigueur en 1582. Depuis lors, chrétiens orthodoxes et catholiques ne fêtent plus Noël le même jour. Et peu à peu, le calendrier solaire mis en place par le pape des catholiques Grégoire III est devenu la référence internationale.

L'Église orthodoxe compte environ 260 millions de fidèles dans le monde.