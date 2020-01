Une bousculade fait cinquante morts aux funérailles du général Soleimani

Le dernier adieu à Qassem Soleimani a été brutal. Une bousculade a eu lieu lors de l'enterrement du général iranien ce mardi à Kerman et plus de cinquante personnes sont mortes. Une foule immense s'était rassemblée pour assister à l'enterrement de l'ancien responsable des Gardiens de la Révolution transformé en martyr par le tir de drone américain qui l'a tué.

Dans le centre de la ville natale de Soleimani, c'est la même marée humaine qu'à Téhéran qui a accueilli les cercueils du général et de son bras droit... Mais dans un mouvement de foule, des dizaines de personnes se sont fait piétiner et la procession a été interrompue.

"Le martyr Qassem Soleimani est plus puissant et vivant maintenant qu'il est mort", et "plus dangereux pour l'ennemi", a assuré le chef des Gardiens Hossein Salami. "Nous allons nous venger (...) S'ils frappent de nouveau, nous mettrons le feu à ce qu'ils adorent - Eux-mêmes savent bien de quel lieux je parle", a t-il lancé.