« Pas de retrait américain d'Irak »

Donald Trump a aussi et surtout justifié à nouveau l'assassinat du général iranien en assurant qu'il planifiait une grande attaque contre des intérêts américains et que « de nombreuses vies » avaient ainsi été sauvées. Pressé de donner davantage de détails, il s'est engagé à donner des explications au Congrès dès ce mercredi.

Notre politique n'a pas changé. Nous n'allons pas quitter l'Irak. Un brouillon de lettre non signé ne constitue pas un changement de politique, et à ma connaissance, il n'y a pas de lettre signée.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.