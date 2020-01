Brésil : la justice ordonne à Netflix de retirer une fiction controversée sur le Christ

Un juge en deuxième instance de Rio de Janeiro, Benedicto Abicair, a expliqué qu'il avait pris cette décision à la demande de l'association catholique Centro Don Bosco de la Fe y la Cultura, afin de "calmer les esprits" au sein de "la communauté chrétienne et la société brésilienne" jusqu'à une décision de justice sur le fond de l'affaire. La demande de retrait avait été rejetée en première instance et la décision rendue mercredi peut faire l'objet d'un appel. Netflix et la société de production, Porta dos Fundos, à l'origine de cette fiction, ont indiqué à l'AFP n'avoir pas encore été informées de cette décision.

