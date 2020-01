Les sextoys font vibrer le CES de Las Vegas

Le temps du plaisir pour tous est venu au CES de Las Vegas, la grand messe de le tech, qui expose cette année, et pour la première fois, des sextoys connectés. Présentés comme de véritables outils du bien être : pour la relaxation, l'éducation et l'émancipation sexuelle. Les fonctionnalités des sextoys n'ont plus de limites :

"Nous avons également la fonction de son ambiant qui est très excitante. Elle permet à l'appareil d'être stimulée par les sons environnants. Cela peut être les sons de la pièce ou le son de ma voix", explique Megwyn Whiten de Satisfyer.

Le bien-être sexuel, une industrie en plein essor qui pourrait représenter près de 40 milliards de dollars d’ici 2024, selon des projections de la société Aritzon. Vibromasseurs, boules de geisha, minis-vibrateurs... Les sextoys connectés se diversifient et favorisent désormais les relations longue-distance.

"Si le partenaire A est dans une ville, et le partenaire B dans une autre ville, il peut y avoir un homme et une femme, voire deux hommes ou deux femmes. Ils peuvent se synchroniser avec le sextoy de l'autre. Le partenaire A peut ainsi activer celui du partenaire B, et inversement, afin de maintenir cette relation physique à distance", indique Gerard Escaler de Lovense.

A Las Vegas, l'industrie espère redorer son image auprès du public et ne plus être taboue.