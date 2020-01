Mouvement contre la réforme des retraites : un "test" pour Emmanuel Macron

Difficile pour l'heure de savoir jusqu'où les grévistes pourront aller, après six semaines de grève en continue . Emmanuel Macron voit en tout cas ce conflit social comme un test, et s'est promis de réussir là où tant d'autres présidents français ont échoué.

Toutefois, côté gouvernement, on promet toujours de ne rien lâcher , comme le confirme Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'Etat chargé des transports : "Ce n'est pas de la fermeté mais de l'ambition. C'est le fait de tenir fermement l'ambition d'une réforme qui, a bien des égards, sera plus juste pour beaucoup de Français. La réalité du dialogue social, c'est qu'aujourd'hui il existe. Il est de nature à progresser dans les prochains jours, pour arriver à un compromis souhaitable".

Avec l'opposition à la réforme des retraites, le président français Emmanuel Macron fait face à l'une des pires crises de son mandat , depuis le mouvement des Gilets jaunes. La grève dans les transports est déjà la plus longue enregistrée à la SNCF ces 30 dernières années, mais la contestation s'étend aussi au secteur de l'enseignement, de la santé, de la justice et d'autres.

