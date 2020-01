En Iran, le deuil et le doute

"Les gens sont vraiment attristés par cette histoire", explique Hamidreza Homayounifar, correspondant d'Euronews à Téhéran. "Et tout le monde espère que ce crash ait résulté d'un problème mécanique, et rien d'autre. Ils espèrent que toutes ces histoires de missiles - russe ou tout autre missile sol-air des Gardiens de la révolution - sont fausses . Les gens ne font que prier pour les victimes de cet accident d'avion. Mais ils veulent connaître le fin mot de cette enquête, pour découvrir enfin ce qui a conduit à cette tragédie".

