Le sultan d'Oman, Qabous ben Saïd, est décédé après 50 ans de règne

"Son leadership éclairé et sa stature d'homme d'Etat dans la région sont plus que jamais nécessaires", a-t-il ajouté sur Twitter.

Le prince héritier d'Abou Dhabi, Mohammed ben Zayed al-Nahyane, a affirmé dans un communiqué qu'Oman et les pays arabes avaient perdu "un dirigeant sage et une figure d'une grande stature historique".

L'ancien président américain George W. Bush a rendu hommage au sultan, saluant "une force stable au Moyen-Orient et un allié important des Etats-Unis", ajoutant que "sa majesté avait une vision pour un Oman moderne, prospère, et pacifique, et il a fait de cette vision une réalité".

Sous le règne du sultan Qabous, Oman a consolidé son rôle de pays modéré et neutre dans un Golfe secoué de tensions politiques, notamment avec l'inimitié entre les Etats-Unis, alliés des Etats arabes du Golfe, et l'Iran.

Il accède au trône en juillet 1970 après avoir renversé son père et entreprend de moderniser ce qui est alors le pays le plus pauvre de la péninsule arabique, mais qui commence à exporter du pétrole.

Le ministre du Patrimoine et de la Culture et cousin du défunt sultan a été désigné pour le remplacer.

Le sultan Qabous d'Oman est mort à l'âge de 79 ans après un demi-siècle de règne à la tête de ce petit pays stable et neutre dans un Golfe sous tension, et l'un de ses cousins, Haitham ben Tarek, lui a succédé samedi.

