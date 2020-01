Appréhender le changement climatique grâce aux données historiques

L'analyse des enregistrements effectuée par le scientifique Pere Quintana Segui montre qu'il y a actuellement toujours la même quantité de pluies dans cette région, mais que les périodes de sécheresse sont plus longues. Les données révèlent également que les événements extrêmes comme les vagues de chaleur sont maintenant plus fréquents qu'il y a un siècle.

" Il y a des recherches intéressantes, par exemple, montrant que ce qui était peut-être typique au début des années 2000 sera considéré comme froid dans les années 2030 et 2050, et ce qui était considéré comme anormalement chaud sera considéré comme normal sur ce type d'échelle de temps. Donc, tous les indicateurs évoluent progressivement à la hausse " explique-t-il.

Le professeur Peter Thorn de l'université de Maynooth en Irlande pose un constat sans appel : " les années plus chaudes se réchauffent, les années plus froides se réchauffent aussi, donc tout change ".

Dans une vue d'ensemble, force est de constater que 2019 a été la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. Toutes les zones du globe ont connu des températures plus chaudes que la moyenne (en rouge sur la carte ci-dessous), à l'exception du Canada ainsi que certains secteurs maritimes.

La canicule estivale a battu des records de températures au niveau national à travers l'Europe occidentale. Nous avons vu 38,7°C au Royaume-Uni, 42,6°C en Allemagne et 46°C dans le sud de la France. Des records de température ont également été battus au Luxembourg, en Belgique et aux Pays-Bas.

Les dernières données disponibles permettent d'affirmer que 2019 fut l'année la plus chaude jamais enregistrée en Europe. Les températures ont été supérieures de plus d'1,2°C par rapport à la moyenne de 1981-2010 .

