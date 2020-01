Prince Harry-Meghan Markle : ce qu'a dit la reine Elizabeth II

Si dans un communiqué, la reine a dit "respecter et comprendre leur volonté de volonté de mener une vie plus indépendante", elle a demandé que les décisions finales soient trouvées "dans les jours qui viennent pour définir le statut inédit réclamé par le prince Harry et Meghan Markle.

Après le Brexit, c'est une autre sortie qui a occupé les conversations outre-Manche : celle du prince Harry et de Meghan Markle, qui ont annoncé la semaine dernière vouloir se mettre en retrait de la famille royale pour mener leur vie entre le Royaume-Uni et le Canada. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans la presse britannique.

