Les Européens veulent sauver l'accord sur le nucléaire iranien

Et si la solution était de faire table rase de l'accord pour en créer un nouveau ? C'est l'idée qui avait été émise par Donald Trump, et qui a reçu le soutien du premier ministre britannique Boris Johnson ce mardi. Reste à savoir en quoi serait-il plus concluant que le premier accord.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.