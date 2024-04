Le Portugal a célébré les 50 ans de la révolution des Œillets

Par Euronews

Le 25 avril 1974, la dictature salazariste est tombée, ce jour a changé le destin du Portugal.

Le Portugal célébrait ce jeudi les 50 ans de la révolution des Œillets. Des véhicules militaires et une troupe ont reconstitué, dans les rues de Lisbonne, le jour où la dictature salazariste est tombée.

Le 25 avril 1974 a changé le Portugal et a ouvert la voie à l'entrée du pays dans l'Union européenne en 1986 : « C'était la fin de l'ancien régime et l'arrivée de quelque chose de nouveau, de la démocratie dans mon pays, a déclaré l'eurodéputé socialiste portugais Pedro Marques. Et puis c'était aussi le Portugal qui disait "Bonjour !" à l'Europe. C'est pourquoi je trouve incroyable d'être ici pour commémorer la démocratie notamment dans ce Parlement européen ».

La révolution, qui s'est déroulée presque sans effusion de sang, a été menée par un groupe d'officiers subalternes de l'armée qui voulaient non seulement instaurer la démocratie au Portugal, mais aussi mettre fin aux longues et sanglantes guerres coloniales contre les mouvements d'indépendance en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau.