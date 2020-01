Enquête préliminaire ouverte contre Ségolène Royal

Ségolène Royal dans la tourmente. Une enquête préliminaire du Parquet national financier (PNF) a été ouverte contre l'ex-candidate à la présidentielle de 2012. Nommée ambassadrice des pôles par le gouvernement Macron, un poste non rémunéré, elle aurait tout de même utilisé à des fins personnelles l'enveloppe budgétaire allouée , comme l'avait déjà affirmé nos confrères de France info et France Inter au mois de novembre. A l'époque, Ségolène Royale avait nié en bloc les accusations.

