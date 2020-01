L'OMS surveille de près le nouveau coronavirus chinois

Les symptômes décrits jusqu'à présent pour la pneumonie de Wuhan sont la fièvre et la fatigue, accompagnées d'une toux sèche et, dans de nombreux cas, d'une difficulté à respirer.

L'homme qui en est mort avait d'autres problèmes de santé. La plupart des cas ont été détectés sur un marché de fruits de mer en gros de Wuhan. La Chinoise de 61 ans qui a été hospitalisée le 13 janvier en Thaïlande ne s'y était pas rendue, mais avait fréquenté un plus petit marché local de fruits de mer. Ces marchés ont été fermés et désinfectés depuis.

