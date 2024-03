Près d'un milliard de personnes en état d'obésité dans le monde

Par euronews avec AP

L'Organisation mondiale de la santé a présenté les résultats de sa dernière étude sur l'obésité. Près d'un milliard d'habitants seraient désormais concernés. Chez les adultes les chiffres en doublé, chez les jeunes les statistiques ont quadruplé.

Une personne sur huit sur Terre vit désormais en état d'obésité, selon une dernière étude publiée par l’Organisation mondiale de la santé dans la revue "Lancet", quelques jours avant la journée mondiale de l'obésité (le 4 mars).

La situation est alarmante : le nombre de personnes en surpoids a dépassé le milliard pour la première fois dans l’histoire : 43 % des adultes dans le monde présentent aujourd’hui un excès de poids.

Si ce chiffre a doublé depuis les années 1990 pour les adultes, il a quadruplé chez les jeunes âgés de 5 à 19 ans.

Récemment, l'Union européenne a publié sa propre étude montrant qu'un 1 Européen sur 6 est obèse tandis qu'un 30% présentent un excès de poids à des degrés divers.

Si les choses continuent au même rythme, les chiffres doubleront à nouveau d’ici 2035.

L'OMS souligne que « l'obésité est une maladie chronique complexe. Les causes sont bien comprises, tout comme les interventions nécessaires pour contenir la crise, qui sont étayées par des preuves solides. Cependant, elles ne sont pas mises en œuvre ».

Dans le même temps, « l'étude montre également que même si les taux de dénutrition ont diminué, cela reste un défi de santé publique dans de nombreuses régions, notamment en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne.

L'insuffisance pondérale et l'obésité en 2022 concernaient les nations insulaires du Pacifique et des Caraïbes ainsi que celles du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.