À Tarragone, deux jours après l'explosion, l'onde de choc se fait encore sentir alentours

« Nous étions devant l'entrée de l'immeuble, à côté du garage, et nous avons ressenti l'explosion, raconte un voisin. Au bout d'une minute environ, nous avons vu voler quelque chose qui ressemblait à un hélicoptère. L'objet est passé au-dessus de nos têtes, tout droit, et il a soudainement fait une courbe. »

