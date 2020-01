Puissante explosion sur un site pétrochimique à Tarragone

Tarragone est une ville une portuaire de Catalogne, située au sud de Barcelone. Sur les réseaux sociaux, des vidéos témoignent de la puissance de la déflagration et de l'incendie qui a suivi. Les autorités ont invité les habitants des secteurs les plus proches à rester confinés chez eux.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.