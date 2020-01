Le Parlement russe valide la nomination du nouveau Premier ministre

Mais son chantier principal devrait être celui de la révision constitutionnelle. Annoncée par le chef de l'Etat, cette réforme doit donner plus de pouvoir au parlement, mais de nombreux analystes et opposants politiques interprètent cette manœuvre comme la preuve que Vladimir Poutine prépare l'après-2024, date de la fin de son mandat.

" Je l'ai trouvé très ouvert et prêt pour un partenariat constructif (entre le gouvernement et la Douma) - pas étonnant que sa candidature ait été présentée par le chef de notre nation, le président Poutine " affirme le vice-président de la Douma, Sergey Neverov .

" Nous avons discuté en détail des problèmes qui vous préoccupent. Je vous assure que je serai en contact permanent avec la Douma d'État, les partis politiques et les comités afin de vérifier notre orientation et de déterminer ce que nous faisons " a-t-il assuré aux parlementaires.

