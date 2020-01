Le président russe Vladimir Poutine annonce une réforme de la Constitution

Si le système politique russe resterait présidentiel, plus de pouvoirs seraient accordés au Parlement, qui serait chargé de nommer le Premier ministre.

C'est le deuxième fait politique marquant de ce mercredi en Russie, avec l'annonce de la démission du gouvernement de Dmitri Medvedev.

Lors de son discours annuel devant le Parlement et les élites politiques du pays, le président Vladimir Poutine a annoncé une série de réformes constitutionnelles : plus de pouvoirs seraient accordés au Parlement, qui aura la prérogative d'élire le Premier ministre, alors qu'actuellement la Douma ne fait que tamponner le choix du chef de l'Etat.

"Je suggère de changer cet ordre et de confier à la Douma le pouvoir de nommer, et non pas juste d'accepter un candidat au poste de Premier ministre. puis de nommer les vice-présidents et ministres, sur proposition du Premier ministre", a déclaré Vladimir Poutine.

Sur le plan international, le président russe est resté plus vague. Il s'est dit ouvert à la coopération internationale et en faveur d'un maintien de capacités de défense importantes pour faire face à toute éventuelle menace.

Vladimir Poutine prépare-t-il l'après-2024 ?

"Nous ne menaçons personne et ne cherchons pas à imposer notre volonté. Dans le même temps, je peux assurer à tous que nos mesures pour renforcer la sécurité nationale ont été prises à temps et en quantité suffisante. Nous n'essayons pas de courir après quiconque, d'ailleurs d'autres pays doivent créer des armes que la Russie possède déjà", a également déclaré le président russe.

Si la Russie doit rester un système présidentiel, une question se pose après ce discours : Vladimir Poutine prépare-t-il l'avenir, lui qui ne peut se représenter en 2024 à la présidentielle ?

"Combattre la pauvreté, booster la natalité : cette année, le discours sur l'état de la nation du président Poutine a été dominé par des problèmes et des défis intérieurs", explique Galina Polonskaya, correspondante d'Euronews à Moscou. "Il pose aussi les jalons d'un débat pour amender la Constitution et pour organiser un vote des Russes qui redéfinira les grandes lignes constitutionnelles".