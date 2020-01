Plus de No Comment

Par centaines, des Honduriens ont formé une nouvelle caravane et entendent marcher jusqu'aux États-Unis. Ils disent fuir la misère et l'insécurité de leur pays. Partis de San Pedro Sula, ils vont tenter de passer la frontière avec le Guatemala.

