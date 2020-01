Troisième Dakar pour Carlos Sainz, grande première pour Ricky Brabec

Après 7.800 kilomètres de course, c'est finalement Carlos Sainz qui remporte le Dakar édition 2020. Vainqueur de 4 étapes, l'Espagnol de 57 ans décroche son troisième titre, après ceux de 2010 et de 2018. Le vétéran a pris les commandes dès la troisième étape pour ne plus jamais les lâcher. Il devance le tenant du titre qatari, Nasser al-Attiyah et le Français Stéphane Peterhansel.

Plus vieux vainqueur du Dakar (c'était déjà le cas lors de son titre en 2018), Carlos Sainz n'a pas souhaité dire s'il sera au départ de la prochaine édition.

La cinquième aura été la bonne pour Ricky Brabec, qui remporte la course moto. Après 3 abandons en 4 participations, il conjure le mauvais sort et devient, par la même occasion, le premier Américain titré sur le Dakar. Il termine avec plus de 16 minutes d'avance sur son dauphin, le Chilien Pablo Quintanilla.

"Il y a beaucoup d'émotion. Je suis juste très fier de l'équipe. On est resté concentré pendant deux semaines et on n'a pas fait d'erreurs. Quand j'étais petit, je n'imaginais même pas faire du rallye. Jusqu'en 2015, je ne savais même pas que j'aurais la chance de faire du rallye. On a fait beaucoup d'efforts et je suis content que toutes les pièces du puzzle se soient assemblées". Ricky Brabec Vainqueur du Dakar moto 2020

Après l'Afrique et l'Amérique du sud, le Dakar, plus grand rallye-raid du monde, a changé de décor cette année en s'installant en Arabie Saoudite, un choix qui a suscité la controverse en raison des manquements du pays sur la question des droits de l'Homme. La course doit rester dans la région pour les quatre prochaines années au moins.