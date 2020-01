Athlétisme, dopage et corruption : ouverture du procès de Lamine Diack

Lamine Diack, ancien patron de l’IAAF (International Association of Athletics Federations) devenu World Athletics le 8 juin 2019, est attendu ce lundi à Paris pour ce qui s'annonce être un procès nébuleux. Le Sénégalais, qui a régné de 1999 à 2015 sur l'IAAF, devra répondre des délits de corruption active et passive, abus de confiance et blanchiment en bande organisée.

Cinq autres acteurs présumés seront également jugés lors de ce même procès, dont son fils, Papa Massata Diack, qui sera représenté par son avocat. Valentin Balakhnitchev, ancien patron de la fédération russe d'athlétisme et Alexeï Melnikov, ancien entraîneur russe des courses de fond, soupçonnés d'avoir soutiré des sommes à sept athlètes en échange de leur protection contre des sanctions, pour un total évalué à 3,45 millions d'euros, devraient également manquer à l'appel.

Dopage russe

Au début des années 2010, l'arrivée des passeports biologiques permettant de déceler des variations sanguines anormales, met la pression sur la Russie. En novembre 2011, l'IAAF dispose de 23 noms d'athlètes suspects. Mais Lamine Diack, Habib Cissé et Papa Massata Diack multiplient les voyages à Moscou et les dossiers disciplinaires traînent en longueur, permettant à plusieurs athlètes de participer aux JO de Londres-2012, et pour certains d'être médaillés, comme les marcheurs Sergey Kirdyapkin et Olga Kaniskina ou Yuliya Zaripova (3.000 m steeple). Leurs titres seront retirés pour dopage.

Durant l'enquête, Lamine Diack a reconnu que les sanctions ont été échelonnées pour ne pas plomber l'image de la Russie, sur fond de négociations sur les droits télé et le sponsoring de la banque d'Etat VTB pour les Mondiaux de Moscou de 2013.

Attribution de compétitions internationales

Lamine Diack est également soupçonné d'avoir été partie prenante dans l'attribution des Jeux olympiques de Rio-2016, de Tokyo-2020 ainsi que de plusieurs championnats du monde. Des accusations qu'il réfute. Dans ce dossier, toujours en cours d'instruction, Lamine Diack a été mis en examen pour corruption.