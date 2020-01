En Autriche, les classes d'enfants étrangers font débat

Elle les emmène dans une salle joyeusement décorée, située au rez-de-chaussée. " Pendant trois heures, je dois leur enseigner les bases de vocabulaire pour qu'ils comprennent ce qu'on leur dit et qu'ils commencent à parler", détaille l'enseignante. "L'inconvénient, c'est que les enfants sont retirés de leur classe, pour venir dans mon cours puis retournent dans leur classe et là, ils sont perdus. Ils sont tiraillés entre deux groupes et ce n'est pas l'idéal surtout au début du parcours scolaire quand c'est déjà difficile pour un enfant de se socialiser. "

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.