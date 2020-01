Autriche : les écologistes donnent leur feu vert pour gouverner avec Sebastian Kurz

Ils ont néanmoins obtenu, sur le papier, des garanties sur le respect des droits de l'homme et des conventions internationales, sur l'amélioration de la transparence et de l'éthique du système politique, le droit à l'information ou encore la lutte pour plus de "justice sociale".

Un pari politique risqué pour les Verts , qui vont disposer de quatre ministres contre dix côté ÖVP en plus du chancelier et qui admettent avoir dû "avaler des couleuvres" pour trouver un terrain d'entente.

