Les Baléares adoptent une loi pour lutter contre le tourisme de l'alcool

Connus pour leurs eaux cristallines et leurs criques, les Baléares attirent une clientèle de jeunes Européens venus faire la fête dans le cadre d'offres à bas coût. Un phénomène qui fait enrager certains des habitants de l'archipel et que le gouvernement local essaie déjà de limiter depuis plusieurs années.

Déjà sanctionné dans certains municipalités, le "balconing" sera interdit sur tout l'archipel et sanctionné d'amendes allant de 6.000 à 60.000 euros "pour celui qui le pratique et celui qui le permet".

Cette loi sera appliquée dans trois zones connues pour les excès des jeunes touristes: les plages d'Arenal et de Magaluf et une zone de bars dans la localité de Sant Antoni de Portmany.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.