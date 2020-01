"Membres d'Aube Dorée, peu importe la force avec laquelle vous nous frappez, peu importe que vous nous voliez nos téléphones et magnétos comme vous l'avez fait aujourd'hui, quand dix d'entre vous nous ont attaqués et particulièrement Thomas, nous ne reculerons pas. Nos papiers seront envoyés et les rues resteront les nôtres", a prévenu Angelique Kourounis dans un tweet en grec.

"Ils m'ont attaqué parce qu'ils m'ont reconnu. Nous avons fait le documentaire sur Aube Dorée avec Angélique Kourounis", a immédiatement déclaré Jacobi sur le site grec d'information Proto Thema. "Ils m'ont frappé pendant quatre minutes et demie jusqu'à ce que les policiers apparaissent. Personne n'est intervenu", a-t-il précisé. "Je pensais pouvoir faire mon travail aujourd'hui, avec autant de policiers ici. Je me suis trompé encore une fois", a-t-il ajouté.

Le visage en sang et le nez tuméfié... Thomas Jacobi, correspondant à Athènes pour le quotidien français La Croix et la chaîne allemande Deutsche Welle, a été agressé ce dimanche à Athènes, alors qu'il était en train de couvrir une manifestation de militants d'extrême droite. Selon la police, environ 370 manifestants, dont des membres d'Aube Dorée, ont participé à ce rassemblement ponctué d'incidents sur la place Syntagma. Ils brandissaient des banderoles contre "la colonisation de la Grèce par les islamistes".

