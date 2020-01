La Costa Brava fait face à la tempête Gloria

L'Espagne et la côte méditerranéenne sont confrontées, depuis ce week-end, à la tempête Gloria, une tempête exceptionnelle selon les services météo espagnols. Des vents de plus de 100 kilomètres heure ont frappé, ce dimanche, la Costa Brava et les îles baléares.

La tempête Gloria a déjà fait 3 victimes. Ce lundi, une femme sans-abri de 54 ans a été retrouvé morte alors qu'elle dormait à l'extérieur, dans un parc de Gandia, au sud de Valence.

L'alerte rouge a été étendue à six provinces, ce lundi. Trente autres sont toujours concernées par la tempête.

D'importantes chutes de neige ont accompagné Gloria, dont l'épicentre se situe dans la Communauté de Valence et dans les Baléares. Ce qui a provoqué des retards dans le réseau ferroviaire, la fermeture des ports de Valence et de Gandia et a laissé plus de 20.000 foyers sans électricité. La pluie et les vents violents ont contraint les autorités à fermer l'aéroport d'Alicante. Tout comme les écoles de la région, laissant quelque 190.000 étudiants à la maison.

La situation, sur la Costa Brava, devrait s'arranger d'ici mardi.