Le climat est "une priorité" au Forum économique mondial

Le Forum ouvre ce mardi. Et son fondateur a aussi fait savoir qu'il avait envoyé une lettre ouverte aux chefs d'entreprise présents cette année à Davos pour leur demander de fixer "un objectif zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2050 ou plus tôt", si leurs entreprises ne l'ont pas déjà fait.

"C'est rassurant que le président Trump vienne parce que c'est une rencontre mondiale. On le voit s'impliquer dans les problèmes mondiaux. D'autre part, il est très rassurant de retrouver Greta et tous ses collègues car l'environnement jouera un rôle particulièrement important lors de cette réunion."

Les activistes climatiques savent que beaucoup de choses se dessine au forum économique de Davos, ils sont donc déjà là, Greta Thunberg en tête. 50 ans après la création de ce rassemblement annuel dans les Alpes suisses, la protection de l'environnement sera l'un des sujets clef débattu par les chefs d'entreprises, les décideurs politiques, et les militants. C'est ce que pensent et ce que veulent les organisateurs du Forum pour qui les questions environnementales font partie du top 5 des principales menaces à long terme pour l'économie mondiale.

