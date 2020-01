Vienne-Bruxelles en train de nuit, c'est désormais possible ! Avis aux défenseurs de la planète

Le Vienne-Bruxelles est programmé pour l'instant deux fois par semaine, le dimanche et mercredi soir, tandis que le Bruxelles-Vienne part le lundi et le jeudi soir, avec des wagons qui se sépareront pour desservir Munich (Allemagne) et Innsbruck (Autriche).

Tout un symbole pour la compagnie ferroviaire autrichienne ÖBB . Car les deux pays n'avaient plus de liaison ferroviaire directe depuis 16 ans. Et sur ses wagons s'affichait ce slogan #loveyourplanet #aimetaplanète... Il faut savoir qu' un voyage Vienne-Bruxelles par le rail émet 7 fois moins de CO2 que l'avion selon le comparateur Eco Passenger .

