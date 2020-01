Rendez-vous : les événements culturels de début d'année

Le Cirque du Soleil et son spectacle ambiance Mexique, Londres

Direction Londres, tout d'abord où le cirque du soleil présente son nouveau spectacle, "Luzia". Il met en scène de multiples lieux, visages et sons du Mexique, pays dont il s'inspire. Ce show peut être vu au Royal Albert Hall de Londres jusqu'au 1er mars. Il se rendra ensuite à Moscou puis direction les îles Canaries et Valence cet été.

"Of All The People In All The World", Londres

A Londres, toujours, une exposition qui utilise 112 tonnes de riz. Le projet "Of All The People In All The World" se sert de cette céréale pour représenter la population et rendre compte de statistiques abstraites. Parmi elles, "le nombre de visiteurs payants quotidien au London Eye" ou "combien de personnes pourraient être nourries un jour avec tout ce riz". Cette exposition peut être vue à l'ancien Royal Mail Delivery Office de Londres, jusqu'au 26 février.

Violanta, l'opéra d'Erich Wolfgang Korngord, Turin

Violanta est un opéra en un acte de l'Autrichien Erich Wolfgang Korngord. Compositeur et chef d'orchestre mort en 1957, il était un enfant prodige qui a fui l'Allemagne nazie en 1943 pour devenir l'un des compositeurs les plus importants et influents de l'histoire d'Hollywood. Violanta est son 1er opéra parlant d'amour, de passion et de vengeance. Il se déroule au Teatro Regio de Turin, jusqu'au 28 janvier.

Michael Jackson by "King of the Pop", France

Terminons notre tour d'horizon par la comédie musicale "Forever King of Pop". Le spectacle est un voyage intense à travers les plus grands succès de Michael Jackson. Approuvé par sa famille et à guichets fermés dans de nombreuses salles européennes, la tournée passera par plusieurs villes françaises, du 4 au 9 février, avant de partir direction le Portugal et l'Allemagne.