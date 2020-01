Agriculteurs et écologistes dans la rue à Berlin

Près de 30 000 personnes se sont réunies ce samedi à la porte de Brandebourg et dans le centre de Berlin pour réclamer "un changement du modèle agricole allemand". Répondant à l’appel du collectif écologiste "On en a marre", les manifestants ont exigé une réforme à grande échelle pour soutenir les petites exploitations agricoles et une agriculture respectueuses de l’environnement.

Les écologistes ont succédé aux agriculteurs qui avaient déjà battu le pavé vendredi dans de nombreuses villes d’Allemagne. À l'inverse, les principales organisations agricoles dénonçaient le durcissement des règles environnementales. Elles craignent que ces dernières aggravent leurs difficultés économiques et limite leur compétitivité.

Ces deux rassemblements se sont tenus à l'occasion du 85e salon de l'agriculture allemand, qui réunit les exploitants de tout le pays depuis vendredi. Il dure jusqu'au 26 janvier.

Le fossé entre agriculteurs et écologistes s'est creusé ces dernières années en Allemagne, alors que les mobilisations pour le climat poussent le gouvernement à agir davantage en faveur de l'écologie. Écologistes et agriculteurs ont pourtant des combats communs, comme la lutte contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur (marché commun sud-américain), point fort de la contestation paysanne, qui est également un mot d'ordre des écologistes.