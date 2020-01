Washington réaffirme son soutien à Kiev

Les Etats-Unis réaffirment leur soutien à l'Ukraine, en plein procès en destitution de Donald Trump.

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo s'est rendu à Kiev, où il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Un geste envers l'Ukraine, alors que le locataire de la Maison Blanche est accusé d'avoir retiré une aide militaire, afin d'obtenir une enquête sur son adversaire politique Joe Biden.

"Nous maintenons notre soutien financier pour la sécurité de l'Ukraine", déclare Mike Pompeo. "Nous n'accepterons jamais rien d'autre que la pleine restauration du contrôle de l'Ukraine sur son territoire souverain".

Le chef de l'Etat ukrainien entend bien préserver ses liens avec Washington, et assure qu'une destitution de son homologue américain ne remettrait pas en cause les rapports entre les deux pays. Il demande aussi une implication plus forte des Etats-Unis, pour résoudre le conflit avec les séparatistes prorusses dans l'est du pays.

"Les États-Unis d'Amérique étaient, sont et seront notre principal allié pour lutter contre les atteintes à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine", martèle Volodymyr Zelensky. "Nous apprécions grandement les efforts du président Trump et de son administration dans ces dossiers".

À Washington, dans l'enceinte du Sénat, le procès en destitution de Donald Trump pourrait tourner court, si une poignée de Républicains fait barrage à la convocation de témoins, réclamée par les Démocrates.