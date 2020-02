Plus de lits, plus de nettoyage: l'Asie met les bouchées doubles pour freiner le virus

Plus de No Comment

"Il s'agit de s'assurer que tous les passagers et le personnel du KLIA (Kuala Lumpur International Airport) se sentent en confiance et en sécurité pendant leur séjour", a déclaré Abdul Hasman Muhaimin, directeur des services du terminal du KLIA.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.