En Russie, tous sur les skis pour fêter l'hiver

C'est une tradition qui réunit de plus en plus de passionnés en Russie. Comme chaque année, plus d'un million de personnes ont chaussé leur ski à travers le pays pour participer à la "Ski-track of Russia", une course qui célèbre l'hiver.

Cette course réunit les amateurs de l'un des sports les plus populaires du pays : le ski de fond. Et il n'y a aucune restriction pour s'y inscrire, si ce n'est d'avoir au minimum 5 ans.

Sur la piste, des Russes bien sûr, des étrangers également, venus des quatre coins du globe, dont le Burkina Faso ou le Tadjikistan.

Certains étaient plus à l'aise que d'autres. Mais l'objectif est le même : boucler les 3, 5 ou 10 kilomètres, debout et dans la bonne humeur.