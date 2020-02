Inde : Violentes émeutes entre hindous et musulmans

Plus de No Comment

Des images ont montré des magasins et des voitures brûlés après les affrontements entre des groupes hindous et des musulmans. Ces derniers protestent contre une nouvelle loi sur la citoyenneté qui accélère la naturalisation des minorités religieuses nées à l'étranger de toutes les grandes confessions d'Asie du Sud, à l'exception de l'islam.

Au moins 20 personnes ont été tuées et 189 blessées en trois jours d'affrontements à New Delhi, au moment même de la première visite d'État du président américain Donald Trump en Inde, ont annoncé mercredi les autorités.

