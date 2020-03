Covid-19 : la barre des 100 000 contaminations franchie dans le monde

La France, deuxième pays européen le plus touché, avec 577 cas et neuf décès, ferme dès lundi ses écoles crèches collèges et lycées pour deux semaines dans l'Oise et le Haut-Rhin.

En Italie, pays le plus touché en Europe, les employés de la Croix Rouge sont en première ligne. Ils reçoivent 500 appels par jour, de gens inquiets de présenter les symptômes du Covid-19.

De nombreux Etats interdisent l'exportation des masques fabriqués sur leur territoire, pour garder leurs stocks pour eux-mêmes. L'Italie qui n'en produit pas, s'est tournée vers l'Afrique du Sud qui va lui fournir 800 000 masques en deux jours. C'est le pays d'Europe le plus touché avec 4.636 cas et 197 décès. Rome appelle au civisme et demande aux gens de respecter la quarantaine :

"La quarantaine n'est pas une plaisanterie, explique Silvio Brusaferro, président de l'institut italien de Santé. Nous étudions les conséquences pour ceux qui ne la respecteraient pas."

"Au fur et à mesure que le nombre de cas augmente, explique le dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, nous continuons à recommander à tous les pays de faire de l'endiguement leur priorité absolue. La seule façon de vaincre ce virus est de rester unis. Et c'est le message que l'OMS a toujours adressé"

Au total, 92 pays sont désormais concernés par le Covid-19 qui a fait près de 3.500 morts et contaminés plus de 100.000 personnes.