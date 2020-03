Coronavirus : Macron restreint les déplacements des Français pour au moins 15 jours

Face à la propagation du Covid-19 dans l'Hexagone, Emmanuel Macron a demandé aux Français "d'être responsable tous ensemble et de ne pas céder à la panique". Le locataire de l'Elysée a annoncé de nouvelles mesures drastiques pour gagner "la guerre sanitaire" contre le Covid-19:

Mesure la plus forte, le président de la République française a pris la décision de demander aux Français de rester chez eux, et cela pour au moins 15 jours. La mesure rentrera en vigueur demain midiet des sanctions seront prises en cas de non respect. Les déplacements non essentiels interdits seront donc interdits dès mardi midi. "Seuls doivent demeurer les trajets nécessaires", a exhorté Emmanuel Macron.

Le président français a demandé à "toutes les entreprises" de "faciliter le travail à distance", ajoutant qu'"aucune entreprise ne sera livrée au risque de faillite".

Emmanuel Macron a aussi assuré "qu'aucun Français laissé sans ressources", grâce au chômage partiel et à un "fonds de solidarité". Il a aussi indiqué es loyers et les factures d'eau, gaz et électricité suspendus.

Toutes les réformes en cours seront également suspendues, à commencer par celle des retraites.

Concernant les élections municipales, Emmanuel Macron a annoncé le report du second tour.

Enfin, un hôpital de campagne des armées va être déployé en Alsace, où le propagation du coronavirus est des plus importantes.

Le bilan de l'infection au Covid-19 en France est de 6 633 cas confirmés et de 148 décès, selon le dernier décompte de Santé publique France.

