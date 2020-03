COVID-19 : la Réserve fédérale américaine abaisse des taux face aux risques pour l'économie

La décision de la Fed d'abaisser ses taux a été saluée par le président américain Donald Trump.

"Les effets du coronavirus pèseront sur l'activité économique à court terme" : ce sont les mots de la Réserve fédérale américaine (Fed, banque centrale). Conséquence dès dimanche : la Fed a décidé d'abaisser son taux directeur à une fourchette comprise entre 0 et 0,25%.

Une mesure qui était réclamée depuis des mois par le président américain Donald Trump, qui a salué cette décision.

"Je tiens à féliciter la Fed. Pour commencer, ils ont abaissé le taux qui était compris entre 1 et 1.25", a-t-il déclaré. "Et il a été abaissé à une fourchette comprise entre 0 et 0.25. C'est vraiment super pour notre pays. C'est quelque chose qui me rend très heureux. Je dois le dire. Je suis très heureux."

Fermeture d'écoles et de bars et restaurants

Le président américain a également assuré que le pays ne devait pas craindre de pénuries. La question se pose alors que de nombreux consommateurs ont décidé de faire le plein de marchandises à mesure que le nombre de contaminations augmente.

Les autorités commencent à prendre des mesures similaires à celles imposées en Europe. De plus en plus d'États décident de fermer les écoles. A New York, les bars et restaurants doivent également être fermés.