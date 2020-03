Les entreprises comprennent pour la plupart, la valeur que de nouveaux outils peuvent leur apporter, mais vu le rythme des évolutions technologiques, elles ont parfois du mal à savoir quels sont leurs besoins et par où commencer.

Pourtant, les PME ont à y gagner d'intégrer des systèmes numériques dans leur manière de fonctionner. À Malte, une entreprise de logistique prend la route du succès en utilisant internet de manière innovante. Express Trailers a opéré une révolution : face au changement des habitudes des consommateurs, elle a investi dans une plateforme numérique similaire à celle utilisée par les géants du commerce sur internet.

Cet outil permet aux clients de commander un acheminement de marchandises de manière simple, à tout moment et pour un coût moindre.

"Avec la vente en ligne, un nouveau profil de consommateur a émergé et le logiciel que nous avons développé nous permet de répondre aux besoins de ce consommateur," indique Franco Azzopardi, PDG de l'entreprise. "Mais cela a changé notre manière de penser et de communiquer parce que le client final est différent du client professionnel," fait-il remarquer.

"Le commerce, c'est la rapidité"

Et les résultats sont là : Express Trailers annonce au sein de sa branche dédiée au consommateur final, un taux de croissance annuel composé de 80% sur les cinq dernières années.

L'élaboration de cette plateforme de e-commerce a été en partie financée par une aide du Fonds européen de développement régional.

Aujourd'hui, l'entreprise est en train de se doter d'autres outils numériques pour accroître encore sa compétitivité.

"Le commerce, c'est la rapidité," assure Franco Azzopardi. "Le stockage, la préparation, l'emballage, la livraison, l'intégration de technologies web ou d'intelligence artificielle dans nos systèmes de gestion des transports et les investissements dans les systèmes de gestion des stocks... Tout cela contribue à une réduction des délais pour nos clients," souligne-t-il.

"Prendre conscience des avantages des technologies"

Les entreprises sont encore peu nombreuses à adopter comme cette compagnie maltaise de nouvelles technologies numériques.

Seules 17% des PME européennes l'ont fait avec succès. Une situation que les représentants des entreprises maltaises s'efforcent de faire évoluer en épaulant les professionnels.

"La Chambre de Commerce, de l'Entreprise et de l'Industrie de Malte le fait de nombreuses manières," souligne David Xuereb, son président. "Nous aidons nos entreprises à prendre conscience des avantages des technologies ; nous nous appuyons sur notre partenariat public-privé avec le gouvernement maltais que nous appelons Tech.mt et enfin, nous travaillons sur l'internationalisation pour être sûrs que nos entreprises travaillent avec les meilleurs partenaires dans le monde," énumère-t-il.

L'Union européenne a récemment dévoilé sa stratégie pour aider les PME à saisir les opportunités de la numérisation. Elle prévoit notamment des financements pour celles qui cherchent à se moderniser.

La parole de l'expert

David Xuereb est président de la Chambre de Commerce, de l'Entreprise et de l'Industrie de Malte. Notre journaliste Paul Hackett l'a interrogé sur les aides qui sont accessibles aux entreprises qui cherchent à intégrer des outils numériques dans leurs activités.

Paul Hackett, euronews :

"En quoi consiste le soutien européen aux entreprises qui veulent saisir les opportunités de la numérisation ?"

David Xuereb :

"L'UE offre un certain nombre d'opportunités et de programmes qui aident les entreprises à se connecter au monde du numérique. De nombreuses subventions ont permis de renforcer le commerce, l'internationalisation, l'investissement, la recherche et l'innovation. Clairement, Horizon 2020 est l'un des programmes qui soutient non seulement les start-up, mais aussi les institutions et organisations bien établies et les entreprises à franchir des étapes de leur stratégie de croissance."

Paul Hackett :

"Comment aidez-vous les entreprises maltaises, notamment celles qui fonctionnent de manière traditionnelle, à faire leur transition numérique ?"

David Xuereb :

"La Chambre de Commerce de Malte le fait de nombreuses manières. Nous aidons nos entreprises à prendre conscience des avantages des technologies. Nous nous appuyons sur notre partenariat public-privé avec le gouvernement maltais que nous appelons Tech.mt. Et enfin, nous travaillons sur l'internationalisation pour être sûrs que nos entreprises travaillent avec les meilleurs partenaires dans le monde."

Paul Hackett :

"Quels conseils donneriez-vous aux entreprises qui souhaitent se lancer dans la numérisation ?"

David Xuereb :

"Notre partenariat public-privé - le partenariat de la Chambre de Commerce avec le gouvernement de Malte par le biais de Tech.mt - est une institution, une organisation, un outil qui nous permet de nous concentrer sur les efforts que devraient entreprendre les professionnels et nos membres. Ce sont des recommandations et conseils individualisés qui peuvent être associés à différents instruments et aides que l'UE peut fournir afin de garantir qu'ils remplissent bien leurs objectifs."

Éléments-clés

La numérisation et les nouvelles technologies peuvent représenter de grandes opportunités pour les PME : elles peuvent améliorer l'efficacité, la productivité et l'innovation en termes de produits et de business models.

De nombreuses PME mettent du temps à adopter les technologies numériques, en particulier si on les compare à leurs homologues de taille supérieure. Par exemple, alors que 54% des grandes entreprises ont un haut niveau de numérisation, seules 17% des PME ont intégré avec succès, les technologies numériques à leurs activités.

L'un des principaux objectifs de la nouvelle stratégie de l'UE en faveur des PME consiste à les aider à saisir les opportunités de la numérisation, les innovations en matière de données et l'intelligence artificielle. Pour ce faire, un financement accru est prévu pour celles qui désirent se numériser, ainsi que du soutien et des formations à travers différents réseaux comme Réseau Entreprise Europe (Enterprise Europe Network) et European Digital Innovation.

Liens utiles

Ce que fait l'UE pour les PME

La stratégie européenne en faveur des PME

Fonds européen de développement régional

Réseau Entreprise Europe à Malte