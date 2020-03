Coronavirus : la Marine nationale évacue douze patients de Corse

Le Tonnerre a quitté les eaux de Corse pour rejoindre Marseille. Ce porte-hélicoptères de la Marine nationale française est venu chercher en fin de semaine douze malades du coronavirus, jusque là soignés à l'hôpital d'Ajaccio, pour les évacuer sur le continent. Objectif, alléger le service de réanimation arrivé à quasi-saturation. Le navire doit entrer en rade de Marseille ce lundi matin.

Arnaud Tranchant, Commandant du Tonnerre : "Ca a été l'objet d'un travail minutieux pendant 48h qui a consisté d'une part à confiner toutes les cloisons, toutes les portes qui se situent autour de l'hôpital, et de venir constituer un bloc complètement étanche entre l'hôpital et le reste du bâtiment, et nous l'avons doublé de mesures un peu inédites d'utilisation de notre ventilation, pour être certains que l'air de l'hôpital provienne directement de l'extérieur et soit directement rejeté à l'extérieur, sans jamais transiter par le reste du bâtiment."

Habituellement utilisé pour des missions de médecine de guerre, le Tonnerre était tout indiqué pour cette opération d'évacuation de malades, dont ont six sont en réanimation et six sous oxygène.

L'armée française a déjà aidé à l'évacuation de malades du Covid-19 hospitalisés en Alsace, un type de mission qui devrait être renouvelé dans les jours à venir.