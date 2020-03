Coronavirus : la France réalise-t-elle moins de tests que ses voisins européens ?

Les stratégies entre les pays européens en matière de tests de dépistage du coronavirus apparaissent quelque peu disparates.

C'était il y a quelques jours à Genève. Le patron de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus adressait un message clair aux pays touchés par la pandémie de coronavirus : "Nous ne pouvons pas nous battre contre un virus sans savoir qui est contaminé. Testez, testez, testez !", avait-il martelé.

Mais tous les pays n'ont pour l'heure pas tout à fait suivi cette recommandation. C'est notamment le cas de la France, qui a choisi de limiter les tests aux cas les plus graves dans le but d'assurer "une meilleure prise en charge des patients". Sont donc testés "les personnes fragiles, les personnes hospitalisées et les professionnels de santé", indique le Twitter du gouvernement.

De nombreux personnes diagnostiquées comme atteintes du covid-19 se sont émues sur Twitter de cette stratégie.

Hello @SibethNdiaye. Après consultation chez mon médecin celui-ci m'a dit que j'étais très certainement atteinte du virus Covid-19. Ms il m'a aussi dit que je ne serai pas testée. Et ni lui ni ma pharmacie ne m'ont donné de masque car il n'y en a pas. Je vis seule avec 3 enfants — Clarisse Coronavirée Confinée (@ClarisseGaubert) March 20, 2020

Nous avons contacté Gwenaëlle, mère de deux enfants qui travaille dans le secteur paramédical, diagnostiquée par son médecin comme très probablement atteinte du covid-19. Le diagnostic s'est fait "par téléphone", après avoir évoqué les symptômes.

Au 9ème jour, Gwenaëlle se demande comment elle saura si elle est guéri et si elle est encore contagieuse. Etre sûre de son état lui permettrait par exemple d'être "mobilisée à l'issue de son arrêt de travail dans des structures médicales ou paramédicales en soutien au personnel soignant". "Cela me permettrait aussi d'être plus sereine par rapport au confinement vis-à-vis de ma famille", explique-t-elle.

La stratégie française est-elle si différente de ses voisins ?

Tout dépend du voisin. Selon Santé Publique France, la France aurait réalisé près de 40 000 tests entre le 24 février et le 15 mars, avec une progression au cours de la première moitié du mois de mars, selon le dernier point épidémiologique du 15 mars.

L'Allemagne a de son côté choisi de réaliser les tests de manière plus large et plus massive. Le pays en aurait réalisé 100 000 rien qu'en une semaine et a même opté pour un dépistage au volant, qui permet aux patients de se faire tester sans quitter leur voiture.

Au 20 mars, selon des chiffres officiels du gouvernement, l'Italie avait réalisé plus de 124 000 tests sur l'ensemble du territoire. Notons néanmoins que l'Italie a été confrontée à une hausse exponentielle du nombre de cas environ 10 jours avant la France.

Mais la France ne semble pas la seule à avoir opté pour une stratégie plus ciblée. L'Espagne ne teste également que les cas les plus graves. Mais Paris comme Madrid semblent néanmoins opérer un progressif changement de stratégie.

Car pour certains scientifiques, des tests pratiqués de manière plus massive permettraient notamment de détecter les cas asymptotiques, qui passent sous les radars.

"Les tests permettraient, si on les avait en grande quantité, de tester les individus suspects et de les isoler par rapport aux contacts", explique le Pr Jean-François Delfraissy dans Le Figaro, avant de reconnaître : "Si nous n’avons pas choisi cette stratégie en France, comme cela a été fait en Corée, c’est parce que nous n’avions pas la capacité dans un premier temps de réaliser des tests pour un grand nombre de personnes."

Samedi, le ministre de la Santé français Olivier Véran a dit travailler avec les industriels pour augmenter les capacités, afin de "multiplier les tests à la fin du confinement". Sous-entendu une fois le pic de la pandémie passé.