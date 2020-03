Albert Uderzo, le dessinateur d'Astérix, est mort

Le ciel vient de tomber sur la tête de tous les habitants d'un petit coin d'Armorique, seul village de Gaule qui résiste encore et toujours à l'occupation romaine.

Albert Uderzo, dessinateur du personnage d'Astérix, est décédé ce mardi à l'âge de 92 ans. Tous les personnages de cette bande dessinée viennent de perdre leur second papa, après la disparition de René Goscinny en 1977.

"Albert Uderzo est mort dans son sommeil à son domicile à Neuilly d'une crise cardiaque sans lien avec le coronavirus. Il était très fatigué depuis plusieurs semaines", a indiqué son gendre Bernard de Choisy.

On ne me reconnaît pas dans la rue. Je pourrais passer derrière une affiche sans la décoller. Les personnages peuvent devenir des mythes mais pas nous, leurs pères Uderzo

Uderzo est né en 1927 en France. Il fait rapidement preuve d'une grande aptitude au dessin. Durant son enfance, Il affectionne particulièrement les héros de Walt Disney. Vers l'âge de dix ans, selon sa biographie canonique, il commence à dessiner des personnages à gros nez, un trait de crayon qui ne le quittera jamais.

Après la Seconde Guerre mondiale, il publie ses dessins dans des revues et participe à la réalisation de dessins animés. En 1951, alors qu'il travaille pour deux agences de presse, il fait la rencontre de son future acolyte René Goscinny.

Albert Uderzo et René Goscinny dans les années 70. AFP STAFF

Après divers projets, les deux hommes participent au lancement de la revue pilote en 1959. Et c'est dans les pages du premier numéro de cet hebdomadaire dédie à la BD qu'un certain petit Gaulois fait sa première apparition, Uderzo se chargeant des dessins et Goscinny du scénario.

La mort en 1977, à 51 ans, de René Goscinny, lors d'un test d'effort effectué pour un bilan de santé, affecta beaucoup Uderzo. Ensemble, Ils ont publié 24 albums. Grâce à eux, la bande dessinée a conquis le grand public.

En tout, Uderzo a croqué les célèbres Gaulois dans 35 albums, du premier "Astérix le Gaulois" sorti en 1961 jusqu'en 2009 avec "L'Anniversaire d'Astérix et Obélix - Le Livre d'or" qui célébrait les 50 ans de la série.

Uderzo a ensuite laissé la place à Jean-Yves Ferri, au scénario, et Didier Conrad, aux dessins. Le tandem a depuis signé quatre bandes dessinées. Le dernier opus, "La Fille de Vercingétorix", est sorti en octobre 2019.

Succès planétaire en soixante ans de carrière, les albums des irréductibles Gaulois se sont écoulés à plus de 380 millions d'exemplaires et ont été traduits dans plus de 110 langues et dialectes.

Si Astérix, Idéfix et son maître Obélix, le plus redoutable chasseur de sanglier de l'ouest et maître ès taille de menhirs, sont dorénavant orphelins de leurs deux créateurs, ils vont, à n'en pas douter, nous réserver de nombreuses nouvelles aventures.