Coronavirus : plus de 87 000 morts dans le monde

Certains pays commencent à entrevoir la phase descendante de la courbe, d'autres attendent le pic, mais à l'échelle mondiale, les chiffres continuent d'enfler. Plus d'un million et demi de cas de coronavirus ont été diagnostiqués dans 192 pays, une donnée que l'on sait bien en-dessous de la réalité. Et plus de 87 000 décès ont été enregistrés, dont les deux tiers en Europe. En une semaine, le nombre de morts dans le monde a augmenté de plus de 70 %.

L'Italie, toujours la plus touchée, entrevoit le ralentissement de l'épidémie

Avec plus 17 000 vies emportées, l'Italie reste la plus endeuillée. Mais la phase de ralentissement est bien là et chaque jour, les statistiques sont un peu plus encourageantes, avec des hospitalisations, des formes graves et des décès sensiblement moins nombreux que la veille. Le pays a aussi enregistré hier un nombre de guérisons record, plus de 2000.

En Espagne, le deuxième pays le plus touché au monde, le nombre de décès dépasse les 14 000 depuis le début de la pandémie, mais le pic est derrière elle.

En France, le confinement prolongé

La France a, elle, vu le nombre des hospitalisations baisser légèrement. Pour autant, les cas graves n'ont jamais été aussi nombreux. Un prolongement du confinement au-delà du 15 avril a été décidé.

Déconfinement progressif en Autriche et en République tchèque

Stratégie diamétralement opposée dans une Autriche relativement épargnée. Un déconfinement progressif a été engagé. Les petits commerces ont rouvert. Les autres devraient suivre dans deux semaines.

Ce jeudi, la République tchèque fait de même en rouvrant certains magasins comme ceux de bricolage. Du gel hydroalcoolique et des gants devront être distribués aux clients.

Le Royaume-Uni, l'un des derniers pays en Europe à avoir mis en place des mesures de confinement, est frappé de plein fouet par l'épidémie. Le nombre de morts y a franchi le seuil des 7000.