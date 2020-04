l'Europe continue de payer le plus lourd tribut, avec plus de 70% des victimes de l'épidémie de Covid-19 recensées dans le monde.

En France, l’épidémie de coronavirus a fait au moins 10 869 morts depuis début mars, a indiqué ce mercredi soir le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, lors de son point quotidien sur la situation. Contrairement aux derniers jours, il n'a pas été en mesure de communiquer le bilan journalier concernant les établissements sociaux et médicaux-sociaux, dont font partie les Ehpad, en raison d'un "problème technique", a précisé le directeur général de la Santé.

Les données communiquées aujourd'hui ne concernent donc que le milieu hospitalier. Lors des dernières 24 heures, 514 personnes sont décédées dans les hôpitaux français, portant le bilan total a 7 632 décès enregistrés.

En ajoutant les chiffres données hier par les autorités pour les établissements médicaux-sociaux, soit 3 237 décès depuis le début de l’épidémie, le bilan total est donc d'au moins 10 869 morts sur l'ensemble du territoire.

Le directeur général de la Santé a également indiqué que 7 148 personnes, des cas graves, sont actuellement en réanimation sur un total de 30 375 hospitalisations.

Enfin à ce jour, au moins 112 950 cas confirmés de Covid-19 ont été répertoriés sur l'ensemble du territoire français. 82 048 l'ont été dans les hôpitaux du pays et 30 092, chiffre d'hier donc, dans les établissements sociaux et médico-sociaux, selon les dernières données communiquées par Santé publique France.

Confinement prolongé en France

Alors que la France va clore son 23e jour de confinement, l'Elysée a indiqué ce mercredi soir que cette mesure allait "être prolongée" au-delà du 15 avril. Les services de la présidence ont ajouté que Le président français Emmanuel Macron s'exprimera lundi prochain peu après 20h pour présenter ses décisions concernant la lutte contre l'épidémie durant les prochaines semaines.

938 morts de plus en 24 heures au Royaume-Uni, un record

Le Royaume-Uni a enregistré 938 morts du nouveau coronavirus en 24 heures, un record, portant le bilan total de la pandémie à plus de 7 000 décès, a indiqué mercredi le ministère britannique de la Santé.

Au total, le Covid-19 a tué 7 097 personnes au Royaume-Uni et contaminé officiellement 60 733 personnes, selon ce bilan.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, atteint du coronavirus, reste en soins intensifs mais son état "s'améliore", a déclaré le ministre des Finances Rishi Sunak lors de la conférence quotidienne du gouvernement. Il a pu "s'asseoir sur son lit" et "parler" avec les soignants, a décrit le ministre. Boris Johnson a "un bon moral" et n'a pas été placé sous respirateur, après avoir reçu de l'oxygène, avait indiqué plus tôt dans la journée un porte-parole du Premier ministre.

Nouveaux chiffres encourageants en Italie

L'Italie, pays le plus endeuillé au monde par l'épidémie de Covid-19, a enregistré mercredi de nouveaux chiffres encourageants, notamment une baisse sur 24 heures du nombre de décès et de malades en soins intensifs, selon le dernier bilan communiqué ce mercredi soir par la protection civile italienne.

Les 542 nouveaux décès enregistrés mercredi, pour un total de 17 669, représentent une baisse par rapport à mardi quand 604 morts supplémentaires avaient été enregistrés en 24 heures, et à lundi (636).

Le nombre de malades en soins intensifs, 3 693 sur un total de 28 485 hospitalisations, poursuit pour le 5ème jour d'affilée sa baisse et se situe désormais au niveau du 26 mars.

De même, le nombre de personnes guéries atteint avec 2 099 "un record" sur 24 heures, s'est félicité le chef de la protection civile Angelo Borrelli.

Enfin, Rome a indiqué que 139 422 cas confirmés (comprenant les décès et les personnes guéries) ont été répertoriés depuis le début de cette crise sanitaire sur l'ensemble du territoire du pays.

Plus de 60 000 morts sur le Vieux Continent

La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 60 000 personnes en Europe, selon un bilan établi à partir des sources officielles ce mercredi.

Avec un total de 60 866 morts (pour 766 506 cas), l'Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19, qui a tué 84 976‬ personnes. L'Italie et l'Espagne, avec 14 555 morts enregistrées, sont les pays européens les plus touchés, suivis de la France et du Royaume-Uni, qui a donc enregistré ce mercredi un nombre record de décès.