La pandémie de Covid-19 a fait au moins 190 861 morts sur Terre depuis son apparition en décembre en Chine, selon le décompte établi en temps réel par l'université américaine Johns Hopkins. L'Europe paye le plus lourd tribut, avec près des deux tiers des victimes. Plus de 2 700 000 cas ont été diagnostiqués dans 193 pays et territoires, toujours selon la même source.

Les Etats-Unis sont le pays le plus lourdement touché avec 49 759 morts. Suivent l'Italie (25 549 morts), l'Espagne (22 157), la France (21 856) et le Royaume-Uni (18 738).

L'Union européenne prépare un plan de sortie de crise

Les 27 dirigeants de l'UE ont chargé jeudi la Commission de préparer un plan de sortie de crise lors d'un sommet par visioconférence, reportant à plus tard les décisions sur les efforts de solidarité réclamés par les pays du Sud à ceux du Nord pour faire face aux conséquences de la pandémie.

Ce plan devrait comprendre un fonds pour relancer l'économie, selon des sources concordantes. Le cabinet Markit a annoncé un effondrement "sans précédent" de l'activité du secteur privé dans la zone euro en avril.

Tragédie des maisons de retraite

Les ravages du coronavirus dans les maisons de retraite, qui représentent jusqu'à la moitié des décès dans certains pays européens, sont une "tragédie humaine inimaginable", a déploré le directeur Europe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Déconfinement

En France, qui prévoit un déconfinement à partir du 11 mai, le retour à l'école se fera sur la base du volontariat des parents. Le port du masque sera probablement imposé dans les transports.

Le gouvernement français procèdera également à de premières distributions de masques grand public auprès des Français à partir du 4 mai et étudie plusieurs modes de distribution, selon la secrétaire d'État à l'économie Agnès Pannier-Runacher.

En République tchèque, le déconfinement par étapes s'achèvera finalement le 25 mai au lieu du 8 juin. Les marchés en plein air, les artisans et petits commerçants, les écoles et les universités ont commencé à rouvrir.

La Grèce prolonge son confinement jusqu'au 4 mai. Seul assouplissement, une réouverture partielle des tribunaux lundi prochain. En raison du vieillissement de sa population et d'un système de santé affaibli par une décennie de crise financière, la Grèce a imposé des restrictions plus tôt que ses partenaires européens et est moins touchée par la pandémie : jusqu'ici 121 morts et 2 400 cas ont officiellement été enregistrés.

En Espagne, l'un des vice-présidents du gouvernement a demandé "pardon" aux enfants qui ont dû rester enfermés chez eux depuis mi-mars en raison du confinement et qui pourront sortir à partir de dimanche.

Des test pour tous les travailleurs-clefs au Royaume-Uni

Londres a annoncé jeudi que les tests de dépistage du Covid-19 allaient être étendus à tous soignants, enseignants ou policiers dans le cadre de sa lutte contre la pandémie qui a tué près de 19 000 personnes dans le pays. Critiqué pour avoir tardé à prendre la mesure de la crise et l'insuffisance du dépistage, le gouvernement britannique s'était fixé début avril un objectif de 100 000 tests par jour d'ici à la fin avril.