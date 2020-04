Suisse, Norvège, Rép. tchèque... : ces pays qui se déconfinent progressivement

Réouverture progressive de magasins ou d'écoles... plusieurs pays européens allègent leurs mesures de confinement, considérant que l'épidémie de coronavirus marque le pas. Tour d'horizon.

Suisse

Plusieurs commerces comme les magasins de fleurs ont rouvert leurs portes ce lundi après 6 semaines de fermeture. Idem pour les enseignes de bricolage et les salons de coiffure.

Le Covid-19 a déjà tué plus de 1.350 personnes en Suisse où quelque 29.000 personnes ont été testées positives. Ce pays alpin n'a pas confiné sa population aussi strictement que la France mais écoles, restaurants et commerces autres qu'alimentaires ont été fermés, et tout rassemblement de plus de cinq personnes est interdit.

A la mi-avril, le gouvernement suisse a annoncé un assouplissement en trois étapes de ces mesures. Les écoles, les autres magasins et les marchés devraient pouvoir rouvrir dès le 11 mai, et à partir du 8 juin, cela devrait être le tour des établissements d'enseignement professionnel et du secondaire, des universités, musées, bibliothèques et zoos.

Norvège

En Norvège, ce sont les écoles primaires qui ont reçu le feu vert pour accueillir à nouveau les élèves. « Je suis très contente », s'enthousiasmait une fillette qui ajoute avoir hâte d’aller en récré avec ses copines.

La reprise des cours va de pair avec l’application de mesures d’hygiène très strictes, même si certains parents ne se disent pas totalement rassurés.

République tchèque

En République tchèque, plusieurs boutiques ont pu rouvrir, à condition d’imposer -comme ailleurs- des règles de distanciation.

« Les choses commencent à revenir à la normale, dit Dagmar,gérante d’une boutique de souvenirs_. Mais ça ne sera pas comme avant tant que les frontières du pays resteront fermées et que les touristes ne pourront pas revenir. Ils recommenceront à voyager quand la peur du virus aura disparu._ »

Bulgarie

Progressivement, les pans d’activité reprennent, redonnant un peu de souffle aux économies, jusque-là paralysées par l'épidémie de coronavirus. Cette timide remise en marche se traduit même par le retour des joggeurs dans certains parcs, comme à Sofia en Bulgarie.