Italie, Espagne : hausse des prix des citrons

La consommation de citron, si elle est plutôt bonne pour la santé, n’a pas d’effet direct sur le coronavirus. Ce sont les médecins qui le disent.

Et pourtant, on assiste depuis quelques semaines à une hausse des prix des citrons sur les marchés européens. C'est la loi de l’offre et de la demande.

On a d’une part une offre qui diminue : la production cette année est moins bonne que celle de l’an dernier. Et d’autre part, on a une demande qui augmente : les consommateurs se disent qu’un verre de citron pressé, par les temps qui courent, ça ne fait pas de mal !

Témoignages d'exploitants en Espagne et en Italie

Marcel Tasa est exploitant agricole près d'Alicante en Espagne. « Il y a une forte demande, explique-t-il, car le citron est riche en vitamine C, et donc c’est bon pour les défenses immunitaires. L’an dernier, on a eu une grosse production. Et donc le prix était bas. Le kilo de citron, on le vendait à 35 centimes d’euro. Cette année, il y a moins de citrons. Et donc le kilo de citrons est passé à 80 centimes. »

Carlo De Riso est le directeur d'une société de production de citrons en Italie. « Les années précédentes, explique-t-il, on jetait les citrons de qualité inférieure car personne n’en voulait. Mais cette année, on ne jette rien. Tout est vendu. »

Hausse des prix dans les étals

En France, d’après l’enquête d’une association de consommateurs, le prix des fruits et légumes frais a augmenté ces dernières semaines dans les rayons des supermarchés. Concernant les prix des citrons verts bio, ils ont grimpé de 16% entre début mars et début avril. Le prix des citrons jaunes a, lui, augmenté de 6%.

Parmi les explications, il y a le fait que les transports internationaux sont perturbés par l’épidémie, et que les coûts de production en France son plus élevés qu’en Espagne ou en Italie. Autre explication : on constate une forte demande de produits frais en cette période de confinement, les consommateurs étant davantage enclins à cuisiner eux-mêmes.

Cours du citron sur les principaux marchés de gros en France

L'Italie, l'Espagne et la Grèce sont les principaux pays producteurs de citrons eu Europe.