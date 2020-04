La petite reine sur la voie royale en France : le gouvernement encourage l'usage du vélo

La petite reine sur la voie royale pour l'après-confinement... En France, un mois et demi de restrictions ont rendu l'air nettement plus respirable, et le gouvernement appelle les automobilistes qui font de petits trajets à laisser leur voiture au garage. Distanciation sociale oblige, beaucoup vont fuir les transports en commun. Alors pour les inciter à pédaler, le ministère de la Transition écologique a annoncé un plan vélo de 20 millions d'euros. Parmi les mesures, un forfait de 50 euros pour remettre en état son bicyclette.

Jérôme Roger vend et répare des vélos à Lyon. Il se félicite de cette initiative.

« On aura forcément un peu plus de travail dès le départ, dès le déconfinement, explique, soulagé le gérant de Méca Vélo Lyon. C'est un bonne chose pour le secteur des vélocistes. C'est une très bonne chose. Ce qui serait pas mal, ce serait aussi de donner une prime supérieure pour l'achat de vélos et pas uniquement pour la réparation. »

Le plan servira aussi à financer des formations de reprise en main et la création de places de stationnement dédiées aux vélos.

« Ça peut être bien de rendre indépendants les gens, commente un cycliste lyonnais. Il y a pas mal d'associations qui proposent de vous aider à bricoler votre vélo tout seul. Il pourrait y avoir une aide de l'État pour ces associations et les rendre plus fortes puisqu'un vélo, on le bricole facilement soi-même. »

Les grandes villes planchent sur des aménagements pour faire la part belle aux cyclistes et aux piétons, quitte à rogner sur la route. Le début, peut-être, d'un vrai changement de cap.