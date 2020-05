Coronavirus aux Etats-Unis : distribution de masques gratuits à New York

no comment

Des masques de protection contre le coronavirus ont été distribués gratuitement par la ville de New York, aux Etats-Unis (et plus précisément le service municipal chargé de l'entretien des espaces verts) ce samedi à Central Park, dans la limite de cinq masques par famille.

L'Etat de New York compte plus de 18 000 décès, dont près de 4 000 dans le comté de Queens, qui est le plus touché.